VIDÉO - "Quand même un soulagement" : l'émotion à Pont-de-Beauvoisin, après les aveux de Nordahl Lelandais

Sur son compte Facebook, la mère de l'enfant, qui avait lancé un appel public à Lelandais pour qu'il s'exprime, a toutefois regretté qu'il ait fallu "attendre 5 mois et demi pour que ce monstre parle enfin". "Toi l'assassin de ma fille, Maëlys va te hanter nuits et jours dans ta prison". "Que Justice soit faite et que plus jamais un enfant ne subisse (un) tel acte", a-t-elle ajouté.