VIDÉO - Attaque au couteau à Paris : de 20h48 à 20h57, la reconstitution du parcours mortel de Khamzat Azimov

"Il avait des traces de sang sur le visage et une lame dans la main droite." Romain, 34 ans, est en train de passer commande au Starbucks de l'avenue de l'Opéra, dans le 2eme arrondissement de Paris, avec sa femme et son fils de 6 ans, lorsqu'il aperçoit l'assaillant, sur le trottoir d'en face, qui s'en prend à un passant. "Sa victime a lâché son kebab et est parvenue à s'enfuir". "L'homme a alors traversé la rue et s'est dirigé vers nous. Il s'est approché calmement, ça contrastait avec la panique qu'il y avait autour de lui, les gens qui criaient et couraient. Il a dit ‘Allah ou Akbar’, deux fois, tout doucement, c'était glaçant. On a fermé la porte du restaurant à clé, du coup il a fait demi-tour", raconte encore ce témoin à l’AFP.