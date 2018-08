VIDÉO - Pour son avocat, Kaaris a été pris dans un "guet-apens" par Booba

Et de s'appuyer sur les images, où l'on voit Kaaris penché contre la cloison du duty-free, subissant les assauts de Booba et de trois autres hommes : "On voit très bien, sur les images, que chacun des membres de l'équipe de Kaaris [...] était en minorité. Systématiquement, trois à quatre personnes contre une personne, et même avec une arme par destination, je pense au parfum. [...] Nous l'affirmons, c'était un guet-apens."





Pour la partie adverse, c'est évidemment une version totalement contradictoire qui est promu. A en croire l'avocat du "Duc de Boulogne", Yann Le Bras, c'est à l'ancien protégé de Booba que la faute revient : "La vidéo est extrêmement claire", assure-t-il au micro de France Info, ce sont bien les amis de ce dernier qui auraient attaqué les premiers dans le hall 1 du Terminal Ouest d'Orly. Et d'avancer : "Ce n'est pas un guet-apens mais ça commence à y ressembler."