VIDÉO - "Bientôt, nous serons à la place de ses parents" : les parents d'Arthur Noyer étaient aux obsèques de Maëlys

Ils sont, eux aussi, les parents d'une victime présumée de Nordahl Lelandais. Odile et Didier Noyer, dont le fils Arthur avait disparu en avril 2017 (et que le suspect a également reconnu avoir tué), ont tenu à être présents aux obsèques de Maëlys ce samedi pour soutenir le couple qui vit une douleur semblable à la leur.





"C'était une belle cérémonie, pleine d'amour, pleine d’espérance. Qu'elle repose en paix et dans un monde meilleur. On était là pour apporter notre soutien à Joachim, Jennifer et à Collenn [ndlr : les parents et sœur de Maëlys] et à toute sa famille. Leur apporter notre amitié, notre amour, être là. C'était tout simplement ça", explique Odile Noyer, la mère du caporal de 24 ans dont les ossements avaient été retrouvés quelques mois avant les aveux du suspect.