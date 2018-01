VIDÉO - Cinq mois après sa disparition, la mère de Maëlys appelle à nouveau Nordahl Lelandais à sortir de son silence

Pour la famille de la petite fille disparue, la culpabilité de Nordahl Lelandais ne fait quasiment aucun doute : "Nous sommes capables compte tenu des éléments accablants du dossier auxquels nous avons eu accès et de toutes les contradictions du mis en examen de nous forger notre conviction et c'est pour cela que nous lui demandons de nous dire ce qu'il s'est passé cette nuit-là."





En conclusion de ce message, la mère de Maëlys indique qu’ils se battront jusqu’au bout pour obtenir la vérité : "Maelys tu nous manques tellement, on se battra pour toi, on ne lâchera pas. Ton combat c'est notre combat. Nous avons fait une video en ton honneur : comme nous étions heureux tous ensemble. On t'aime de tout notre coeur. 4 coeurs unis pour la vie 💖💖💖💖"