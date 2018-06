Vidéo d'agression sexuelle dans le téléphone de Nordahl Lelandais : les nouveaux moyens des enquêteurs

Pour prélever ces données d'un téléphone ou d'un ordinateur, il existe toutes sortes d'outils qui commencent par sécuriser la machine proprement dite. Ils s'appellent Sans Sift, CAINE, Oxygen Forensic Suite, il en existe des dizaines, beaucoup sont d'ailleurs gratuits, et tous ou presque fonctionnent sur le même principe. Plutôt que de risquer de modifier des données, on démarrera l'ordinateur à partir d'un CD ou d'une clé USB, on connectera le smartphone à une machine appartenant aux enquêteurs, où des logiciels de recherche et de sauvegarde feront le reste : rechercher photos et vidéos, contacts, documents, messages, traces de connexion et fichiers effacés, autant de données que les enquêteurs pourront alors exploiter, et recouper les unes avec les autres, pour retracer les pas d'un suspect, quels appels, quels messages ont été échangés avec qui et où exactement.