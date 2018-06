VIDEO - Débordements en marge d'une manifestation anti-nucléaire à Bure

Les casseurs s'en sont ensuite pris à deux agences bancaires où ont eu lieu de brefs heurts avec des CRS et des gendarmes mobile, contre lesquelles ont été lancées des pierres et des fumigènes. "Trois personnes ont été interpellées pour des violences contre les forces de l'ordre, des dégradations et des jets de pierre", a indiqué à l'AFP Muriel Nguyen, préfète de la Meuse, ajoutant qu'il y avait eu six blessés côté forces de l'ordre et un blessé léger côté manifestants. Les commerces de Bar-le-Duc avaient été fermés par précaution.