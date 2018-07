VIDÉO - Des incidents et deux accidents mortels en marge de la fête

Tout le monde n’aura pas été à la fête. Alors que la France célébrait dans la nuit de dimanche à lundi le titre mondial obtenu par ses Bleus, nombreux ont été les débordements et les accidents. A Annecy par exemple, un homme d’une cinquantaine d’année s’est tué en plongeant dans un canal, dont la faible profondeur lui a été fatale. Il s'est brisé la nuque.





A Saint-Félix, dans l’Oise, un conducteur faisant la fête au volant a quant à lui perdu le contrôle de son véhicule et a percuté un arbre. Il n’a pas survécu. Trois enfants, âgés de trois à six ans, ont, eux, été fauchés par une moto à Frouard (Meurthe-et-Moselle), alors que la population étaient en liesse. Ils sont gravement blessés et une fillette pourrait même perdre sa jambe, rapporte l’Est Républicain.