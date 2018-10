VIDÉO - Deux navires entrent en collision au large de la Corse : menace de pollution sur les côtes du Cap Corse

En conséquence, les craintes de pollution sur les plages du Cap Corse grandissent fortement. Les conditions météo se dégradant dans la région demain, avec de la pluie, de l'orage et du vent, les opérations de nettoyage vont en être rendues difficiles. Avec des vents allant jusqu'à 70 km/h à partir du 9 octobre jusqu'à jeudi 11, la nappe de fioul devrait s'étendre et se rapprocher d'autant plus vite sur place.





Le risque de pollution - marine et non pas maritime du fait qu'elle n'a pas encore touché les côtes - reste cependant à l'état de risque : les opérations sur place sont toujours en cours et les secouristes font en sorte de contenir son évolution.