Enfant sauvé à Paris par Mamoudou Gassama : absent du domicile, le père du garçon jouait à Pokemon Go

Un drame évité de justesse. Un enfant de 4 ans, suspendu dans le vide, a été sauvé de justesse samedi soir grâce à l’intervention d’un jeune Malien. Si ce dernier a été reçu ce lundi par Emmanuel Macron en vue de sa naturalisation, le père de l’enfant, lui, est poursuivi pour manquement à une obligation légale.





Selon nos informations, cet homme est passé en fin de matinée devant le magistrat, qui lui a remis une convocation devant le tribunal correctionnel. Celle-ci doit avoir lieu le 25 septembre. L’individu encourt une peine de deux ans de prison et 30.000 euros d'amende pour avoir manqué au respect d l’article 371-1 du Code civil, lequel précise que l'autorité parentale "appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne".