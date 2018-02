Dieppe : une explosion dans une usine de traitement d'huile fait 2 morts

L'incident a provoqué un important panache de fumée noire au-dessus de l'usine Saipol, située près du port de Dieppe (Seine-Maritime). Ce site de traitement d'huile a été le théâtre d'une explosion suivie d'un incendie ce samedi. Le sinistre a fait deux morts, selon un bilan communiqué à LCI par la sous-préfecture. Un précédent bilan faisait état d'un mort et d'un disparu. Une troisième personne a été légèrement blessée.





Selon la préfecture de Seine-Maritime, l'incident est survenue "à l'occasion d'une opération de maintenance sur le site". "Un violent incendie s'est déclenché dans le bâtiment où sont réalisées les opérations techniques", a-t-elle précisé. Selon les premiers éléments, l'explosion et l'incendie se sont produits au niveau de l'atelier d'extraction du site pendant l'intervention d'une société de sous-traitance, faisant suite à une panne survenue la veille dans ce même atelier." On ne connaît pas encore les causes exactes de l'accident (...) On ne sait pas pourquoi l'explosion a eu lieu", a ajouté le porte-parole du groupe Avril (ex-Sofiprotéol) auquel cette usine appartient, avant de préciser que "toutes les procédures de sécurité étaient conformes".