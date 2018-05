VIDEO - Explosion au gaz : une maison complètement soufflée au Creusot, deux blessés grave

De la maison, il ne reste plus rien que des débris. Les images du sinistre laissent imaginer la violence de l'explosion. "Nous avons reçu de nombreux appels vers 7h ce matin, à cause d'une importante explosion avec fumée noire et poussière", ont indiqué les pompiersprécisant qu'une maison avait été soufflée. "Deux autres maisons ont été touchées ainsi que de nombreux véhicules."