VIDEO - Explosion d'un silo à grains à Strasbourg : trois blessés en urgence absolue

"On a senti une première fois le bâtiment qui a tremblé puis un second souffle très, très fort. Les fenêtres, le bureau, le bâtiment : tout a tremblé. On a regardé par les fenêtres et une boule de feu et des flammes se sont élevées dans le ciel. Cela a fait un bruit sourd. Des débris ont volé en l'air et ensuite une grosse fumée noire s'est dégagée", a témoigné Aurélie, employée

de Soprema, entreprise de construction de matériaux étanches située à 500 mètres du silo.









David, employé du port autonome de Strasbourg, qui se trouvait lui aussi à quelques centaines de mètres du silo, raconte : "J'ai vu une espèce de boule de feu et ensuite des débris enflammés qui s'envolaient du silo, ça faisait un peu comme un feu d'artifice".