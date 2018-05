Heurts du 1er-Mai à Paris : qui sont les "Black Blocs" ?

Ils s'attaquent à tout ce qui représente selon eux le capitalisme (magasins, panneaux publicitaires…) et l'Etat. Leur cible favorite : les G20 et G7. Pourquoi ? Interrogé par Le Parisien lors du G20 de Hambourg en juillet dernier, Olivier Cahn, maître de conférence à l'université de Cergy-Pointoise, évoquait trois raisons : ils veulent être "au centre de l'attention médiatique" ; "plusieurs des pays participants du G20 ont une presse assez libre pour pouvoir parler de ces incidents" et ces sommets incarnent pour eux "l'ennemi", c'est à dire le "libéralisme à l'échelle mondiale".