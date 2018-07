VIDÉO - Incidents après France-Croatie : 292 gardes à vue dans toute la France

A Paris, selon nos informations, le conducteur d’un deux-roues non-casqué est mort alors qu'il entrait, à contresens, sur le périphérique au niveau de la porte de Champerret. Il a percuté une voiture puis un autre deux-roues.





Profitant de l’exaltation du moment, des casseurs en ont aussi profité pour vandaliser et casser. A Paris, ces violences urbaines se sont principalement concentrées sur le secteur des Champs-Elysées ainsi que sur le pont d’Iéna. Le Drugstore Publicis a ainsi été pris pour cible et ses bouteilles de vin ou de champagne pillées. D'autres commerces ont été vandalisés (Kenzo, Adidas, Boutique PSG, Bistrot Romain…) et des kiosques à journaux ont été incendiés. Selon nos informations, 149 véhicules ont été incendiés et 23 personnes interpellées dans le cadre de violences urbaines en Île-de-France.