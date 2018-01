Jeune homme grièvement brûlé dans un fourgon de police à Mantes-la-Jolie : une information judiciaire ouverte

Joint par LCI ce mardi, Me Calvin Job, avocat de la victime, regrette que le parquet n'ait pas retenu comme infraction "les blessures volontaires et les insultes à "caractère raciste".





"Mon client a eu de graves séquelles physiques et psychologiques après cette interpellation, rappelle-t-il. Dans le fourgon, pendant toute cette durée, il a été frappé et insulté par 5 fonctionnaires, parmi lesquels une femme qui lui mettait des coups de pieds. Les policiers lui ont dit 'Tais-toi sale négro, tais-toi !', 'La ferme!' ou encore "Tu vas payer". Malgré ses cris de détresse et ses appels au secours, les fonctionnaires ont continué..."