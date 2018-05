VIDÉO - "Le ciel nous est tombé sur la tête" : le choc des collègues du meurtrier présumé d’Angélique

"Quand le vendredi ce collègue travaillait avec nous, qu’il nous serrait la main pour nous dire bonjour et au revoir, qu’il nous disait qu’il allait participer au groupe de recherche qui devait s’organiser pour essayer de retrouver la petite fille, et quand on apprend le dimanche qu’il semblerait être le coupable, je peux vous dire que le ciel est tombé sur la tête des salariés", confie-t-il. "Beaucoup de questions ont traversé l’esprit des salariés."