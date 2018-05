VIDÉO - 1er-Mai sous haute tension à Paris : les images des violences et des dégâts

Jets de projectiles divers, dont des cocktails Molotov, saccages et autres dégradations : les témoins ont ainsi vu plusieurs voitures brûlées, des panneaux publicitaires démontés, un restaurant McDonald's pillé et incendié, des devantures de bars, un kiosque à presse et une concession automobile mis à sac. Deux camions à eau ont dû être déployés pour permettre aux forces de l’ordre de répliquer.