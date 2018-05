VIDÉO - Marseille : des policiers mis en joue par des hommes cagoulés, un homme possiblement enlevé

"Moi ça ne m'étonne pas, j'ai vu ces quartiers sombrer dans le trafic de drogues, La Busserine en particulier", note lui aussi Stéphane Ravier. "Il y a des douaniers et en particulier des douaniers de la drogue qui viennent vous demander ce que vous faites là, qui vous souhaitez rencontrer et on vous invite à partir parce que vous gênez le trafic." Le sénateur FN a indiqué ce matin sur France Bleu Provence qu'il se rendrait ce mardi au Ministère de l'Intérieur. "Gérard Collomb annonce 25 agents de police supplémentaires pour 150 000 habitants ! C'est dérisoire", a-t-il ajouté. Il souhaite également la création d'un pôle anti-drogues entre le Ministère de l'Intérieur et le Ministère des Finances pour traquer plus efficacement les trafiquants de drogue.