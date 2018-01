VIDÉO - Tempête Eleanor : attisé par les vents, le feu détruit 1600 hectares en Haute-Corse

"Le feu ne progresse plus, mais les pompiers sont toujours à pied d’œuvre". La situation semble s'améliorer ce matin sur l'île de beauté d'après Yann Hovine, notre envoyé spécial à Cervione, en Haute-Corse. L'alerte orange est désormais levée et les vents ont nettement faibli en seconde partie de nuit, a indiqué Météo France.





D'après nos informations, les flammes, qui se sont déclenchées en raison des bourrasques provoquées par le passage de la tempête Eleanor, ont brûlé plus de 1 600 hectares. Deux personnes ont été légèrement blessées. Les secours restent à pied d'oeuvre : 320 pompiers et militaires luttent contre les feux et 3 avions bombardiers sont désormais en action sur les zones sinistrées.