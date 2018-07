VIDÉO - Maisons inondées, voitures emportées... Les intempéries font d'importants dégâts en Haute-Garonne

Une épaisse couche de boue recouvrait les affaires des habitants de Gaillac-Toulza lundi matin. Cette commune a été la plus touchée par les orages qui ont frappé la région Occitanie, dans le sud-ouest du pays. En tout, 150 maisons ont dû faire face à des dégâts considérables.





Et pour cause, l’eau est montée jusqu’à 1 m 60 dans les maisons, et des voitures ont été entraînées par le torrent. En tout, plus de 150 millimètres de pluie sont tombés en une demi-heure. L’équivalent d’un mois de précipitations, selon le maire Hubert Mesplie.