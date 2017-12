Meurtre d'Alexia Daval : "Nous avons la certitude que le coupable est un proche géographique"

Un jogging matinal, une disparition signalée, et, 48 heures plus tard, la découverte d’un corps sans vie partiellement calciné dans un bois. Deux mois après la mort d’Alexia Daval, portée disparue le 28 octobre 2017 à Gray en Haute-Saône et retrouvée morte le 30 octobre, aucun suspect n’a été identifié ou interpellé.





Au cours d’une conférence de presse le 6 novembre, Edwige Roux-Morizot, procureure de la République de Besançon, avait indiqué, pour mettre fin aux rumeurs, que le décès était "probablement lié à une asphyxie, sans que l’on connaisse encore le mécanisme", et qu'il n'était "pas possible hélas d’affirmer qu’elle n’a pas été violée". On ignore toujours aujourd’hui si la jeune femme a été ou non sexuellement agressée. Me Florand, avocat de ses parents, comme Me Randall Schwerdorffer, avocat de son mari Jonathann Daval, qui ont eu accès au dossier, se refusent à tout commentaire sur la question pour ne pas nuire à l’enquête. La magistrate n’en a jamais dit davantage.





Deux mois après la disparition d’Alexia Daval, Me Randall Schwerdorffer revient sur cette affaire avec LCI.