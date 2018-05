VIDÉO - Mort du petit Tom dans l'Aisne : la mère du suspect ne croit pas à son implication

Le garçon de neuf ans a été retrouvé mort lundi soir dans le jardin d'une maison abandonnée du Hérie-la-Viéville, à quelque 200 m de son domicile familial. Son corps portait des "traces de viol" selon le parquet de Laon



Son corps a été retrouvé "dénudé" avec "simplement des chaussettes et un tee-shirt remonté au niveau du cou". Il était dissimulé "sous des orties et une palette de bois" et "dans un endroit assez peu accessible" du jardin. Selon une source proche du dossier, l'auteur du crime aurait essayé de brûler le corps.





Une autopsie a été pratiquée mardi en fin de journée. Le procureur de Laon devrait tenir une conférence aux alentours de 17H30 ce mercredi.