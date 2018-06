"Petite martyre de l'A10" : près de 31 ans après, les parents d'Inass mis en examen pour meurtre

Selon une source judiciaire citée par l'AFP, le père, âgé de 66 ans (35 ans au moment des faits), affirme que la mère était violente non seulement avec la fillette mais aussi avec ses deux grandes sœurs et avec lui. Il dit avoir trouvé la petite morte. Il a expliqué aux enquêteurs que c'est en se dirigeant vers le Maroc, avec leurs enfants à bord, y compris la fillette décédée, qu'ils ont abandonné son corps le long de l'A10. "Il a reconnu sa lâcheté. Pour lui, c'est un soulagement", a expliqué le procureur. La mère, âgée de 64 ans (33 ans au moments des faits), nie de son côté le décès de la fillette et soutient que sa fille est encore vivante et qu'elle habite au Maroc, selon la même source citée par l'AFP. Le couple est séparé depuis 2010.





Le procureur de Blois a également salué le travail colossal et l'investissement de tous les gendarmes qui ont participé à cette enquête depuis 31 ans. "Les premières investigations ont été parfaitement effectuées. Tout a été fait à l'époque pour que trente ans et dix mois plus tard nous puissions élucider un drame. Les enquêteurs sont remontés jusqu'aux géniteurs, jusqu'ici inconnus, de la petite Inass, surnommée à l'époque "la petite martyre de l'A10" grâce à prélèvement ADN opéré sur son frère, qui avait été arrêté en 2016 dans le cadre d'une affaire de violence, a indiqué à l’AFP le parquet de Blois, confirmant une information d'Europe 1.





Une analyse comparative avec le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) a permis d’établir une correspondance avec des traces ADN récupérées sur les vêtements et la couverture dans laquelle était enveloppé le corps de l'enfant lors de sa découverte le 11 août 1987 dans un fossé de l'autoroute à Suèvres (Loir-et-Cher) par deux employés de la société Cofiroute. En utilisant l'ADN du frère, les enquêteurs ont pu alors identifier et retrouver la trace des parents, un couple de sexagénaires, originaires du Maroc qui ont eu sept enfants. Les enquêteurs ont notamment recoupé les données de la caisse d'allocations familiales pour déterminer qu'un enfant du couple n'était plus recensé.