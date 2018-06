ARCHIVES- "Petite martyre de l'A10" : en 1993, dans l'émission "Témoin n°1", un témoin évoquait un homme au bord de l'autoroute

Le mystère de "la petite martyre de l'A10" en passe d'être solutionné ? Plus de 30 ans après la découverte du corps d'une fillette au bord de l'autoroute près de Suèvres (Loir-et-cher), les parents présuméss – jusqu'ici inconnus – ont été placés mardi en garde à vue.





Les enquêteurs sont remontés jusqu'à eux grâce à un prélèvement ADN sur un homme arrêté en 2016 dans le cadre d'une affaire de violence. Après comparaison avec le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), une correspondance a été révélée entre cette empreinte génétique et les traces ADN relevées sur les vêtements et la couverture dans laquelle était enveloppé le corps de l'enfant lors de sa découverte le 11 août 1987 dans un fossé de l'autoroute. L'ADN s'est révélé être celui du frère de la petite victime et les enquêteurs ont pu ainsi identifier et retrouver la trace des parents, un couple de sexagénaires.