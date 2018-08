VIDÉO - Les rappeurs Booba et Kaaris en garde à vue après une violente bagarre à l'aéroport d'Orly

Entre les deux hommes, cela fait quelques années que les relations se sont dégradées. Ancien "protégé" de Booba, Kaaris s'était fait connaître notamment grâce à un morceau où il rappait avec le Duc de Boulogne, surnom de Booba. Récemment, Booba expliquait à nos confrères des Inrocks qu'une réconciliation était impossible. "Je peux pas oublier les insultes et les trahisons. Il a du talent et un potentiel mais ça reste un produit brut qui a cru à tort qu’il pouvait me détrôner. Il s’est mis dans ce clash tout seul", précisait Booba.