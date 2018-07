Un collaborateur de l'Elysée filmé en train de porter des coups à un manifestant le 1er mai dernier

Sollicité par LCI, l'Elysée indique que le collaborateur de l'Elysée avait été "invité par la préfecture de police en observateur". Ce n'est que le 2 mai que le palais apprend qu'il a été vu "participant de manière active" à l'intervention. "Alexandre" est alors convoqué et reconnait les faits. A la suite de quoi, Emmanuel Macron est mis au courant et demande à ce qu'il soit sanctionné. Ce qui sera fait, indique Le Monde, sous la forme d'une suspension de 15 jours et un changement de poste.





Sollicité par LCI, Alexandre Benalla a de son côté démenti en bloc les informations du quotidien du soir : "Je n'ai pas porté de coups." Le parquet de Paris n'a, pour le moment, pas répondu à nos demandes.