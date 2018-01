VIDÉO - Un homme visé par un coup de Taser prend feu lors de son interpellation en 2013 : les images refont surface

Les images, très impressionnantes, ne sont publiées que ce mardi, plus de 4 ans après les faits. Elle proviennent de la "caméra-piéton" d'un policier qui a participé, en juillet 2013, à l'interpellation d'un homme sur la place de la Nation, à Paris. Ce dernier, visé par un coup de Taser du policier, prend feu soudainement et pendant quelques secondes. En cause, le mélange entre décharge électrique et gaz lacrymogène, qui peut être inflammable.





Cette vidéo est apparue mardi sur un compte Facebook qui l'a désormais retirée. Elle a ensuite été republiée plusieurs fois sur Twitter. Les circonstances exactes de cette interpellation restent méconnues. Contactée par LCI après la publication de la vidéo, la préfecture de police de Paris a expliqué que les faits datent de juillet 2013, mais n'a pas donné plus d'éléments sur les causes de cette opération de police.





La vidéo démarre alors que le policier porteur de la caméra arrive sur les lieux, aux abords du lycée Arago. La situation semble confuse. Le fonctionnaire écarte un jeune homme d'un groupe de 3 ou 4 personnes. Un échange tendu a alors lieu entre le policier et le jeune homme, blessé et visiblement agité. À plusieurs reprises, ce dernier insulte le policier, qui lui ordonne de reculer. "J'ai envie de taser ta mère. Pourquoi tu tases pas ?", dit l'homme. "Non, je veux pas", répond l'agent, qui poursuit : "Recule, les mains dans le dos. Regarde ton bras !"