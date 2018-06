Viol entre élèves d’un collège du Gard : le directeur de l’établissement suspendu

Alors qu'il était convoqué ce lundi par son employeur, l'Ogec, pour un entretien préalable de licenciement, une dizaine de personnes - élèves et anciens élèves, parents, professeurs - sont venus le soutenir. Paul Gobillot, 62 ans, est à la tête de l'établissement depuis plus de 30 ans.





"Très apprécié des enseignants et des élèves, M. Gobillot fait l'objet d'une véritable chasse à l'homme depuis plusieurs mois, autant par le directeur diocésain que par l'Ogec", a assuré son avocat. Me Philip de Lumley-Woodyear met notamment en avant des divergences sur la gestion des biens immobiliers et sur des projets pédagogiques. Le chef d'établissement a par exemple initié une classe de "décrocheurs, pour des jeunes en rupture, aussi bien des migrants que des locaux de nos campagnes de milieux défavorisés, qui a abouti à des résultats extraordinaires", rapportent nos confrères de 20 Minutes. Une classe qui ne serait plus au goût du jour pour la rentrée prochaine.





Le directeur est attendu ce mercredi pour un second entretien à Nîmes. Un conseil d'administration devrait ensuite statuer sur son sort.