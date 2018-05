SEPT À HUIT - Viol : Raphaël raconte son traumatisme

TÉMOIGNAGE - C’est un traumatisme tu pendant des décennies. Raphaël, 56 ans aujourd’hui, raconte dans le portrait les abus sexuels dont il a été victime enfant. Il avait alors entre 11 et 12 ans, son agresseur était un jeune infirmier rencontré dans une colonie de vacances. Il décrit l’enfer de son adolescence : l’addiction à l’alcool, les TOC, les phobies et la déscolarisation puis l’âge adulte marqué par le silence et le secret. Un jour à 38 ans, le poids est trop lourd et la blessure trop douloureuse, il s’effondre et dit tout à son épouse. Depuis, parler l’aide à avancer.