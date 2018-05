Violences à la fac de Nice : le président regrette ses menaces de mort, le suspect l’accuse de violences

"Toi, je te revois sur le campus, seul, t'es mort !". Jean-Marc Gambaudo a vu rouge. Mercredi, le président de l'Université Côte d'Azur (UCA) a proféré des menaces de mort à l’encontre d’un individu extérieur à la faculté. Lequel venait de blesser un employé après avoir tenté de se barricader dans l'établissement, accompagné d’un groupe de manifestants hostiles à la réforme de l'Université. "Je regrette, sans ambiguïté, les propos excessifs que j'ai pu tenir face à ce déferlement soudain d'agitation et de désordre au sein de notre université", a réagi M. Gambaudo lundi via un communiqué.





Et de décrire plus précisément les rixes survenues mercredi : "Ils ont pénétré bruyamment et brutalement dans des locaux administratifs avec pour la plupart le visage dissimulé (...), ont semé la panique(...), ont bousculé et même brutalisé des personnels de sécurité et administratifs qui tentaient de leur barrer la route (...) et surtout, ils ont écrasé une jeune femme chargée de l'accueil contre un mur et frappé avec un lourd fauteuil un agent de sécurité".





Si Jean-Marc Gambaudo regrette ses menaces, il martèle "que ce qui s'est passé n'a strictement rien à voir avec la vie et les missions d'une université", répondant ainsi à la polémique déclenchée par le collectif d'étudiants "Sauve ta fac 06". Lequel avait publié une vidéo sur Facebook montrant le président menacer l’un des manifestants :