Vitres cassées et tags : à Lille, les vegans vandalisent une boucherie et une poissonnerie

Mais sur place, l’incompréhension est forte, chez les commerçants, ou les habitués. Cette poissonnerie réputée à Lille est installée depuis 25 ans dans le quartier mais venait d'emménager, il y a un an, dans son emplacement actuel. "C'est écoeurant, on ne fait que du poisson de petit bateau et de ligne, on est contre la pêche au chalut, la pêche électrique, on n'est pas une grande surface", s'indigne Albane Haquette. "On est en démocratie, chacun pense et mange ce qu'il veut, mais véhiculer une telle violence c'est moche".





Sur les réseaux sociaux aussi, le débat s’engage. "J'avoue être très secouée par tant de violence, c'est inacceptable de s'attaquer aux artisans comme ils le font !", écrit une Lilloise. "C'est une HONTE de s'attaquer aux commerçants comme ça", dit une autre.





Sur Twitter, d’autres défendent le procédé.