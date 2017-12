Voiture à contresens sur l'A6 en Saône-et-Loire : trois morts, dont un père de famille et sa fillette

Terrible accident la nuit dernière sur A6. Au nord de Mâcon (Saône-et-Loire), une personne âgée au volant d'une Clio qui roulait à contresens sur l’A6 a percuté de plein fouet un autre véhicule de marque Renault Scénic. Ce dernier transportait un couple - le père né en1979 et la mère née en 1978 - et ses trois enfants âgés de 13 ans et 3 ans.





Survenue aux alentours de 00h30 dans le sens Paris-Lyon à hauteur de Fleurville au kilomètre 372, la collision a provoqué le décès des deux conducteurs et d’une fillette âgée de bientôt 4 ans. Selon le site Creusot-infos, la jeune victime a succombé à ses blessures à 2h25, alors que les secours tentaient de la ranimer. Nice Matin précise que la famille était originaire de La Trinité (Alpes-Maritimes), et que le père était éducateur spécialisé à Nice.