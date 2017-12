Voiture à contresens sur l'A6 : le conducteur était sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants

AUTOPSIE - Le parquet de Mâcon a annoncé jeudi que l'homme de 68 ans qui a provoqué un accident mortel sur l'autoroute A6 dans la nuit de mardi à mercredi était sous l'emprise de l'alcool et du cannabis. L'automobiliste, décédé sur le coup, avait percuté un second véhicule et causé la mort d'un père de famille et sa fille.