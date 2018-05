Voiture de police "escortée" par des scooters à Marseille : que s'est-il vraiment passé ?

Les images ont fait le tour des réseaux sociaux. Depuis mercredi, une vidéo montrant une "course-poursuite" entre des scooters et une voiture de police dans le parking d'un centre commercial marseillais font beaucoup réagir. "Cette vidéo date d'il y a un mois - du 31 mars, selon nos informations - et il y en a plein d'autres comme ça, a notamment assuré la maire des 15e et 16e arrondissement, Samia Ghali, sur CNews. "Ce sont des scènes du quotidien", ajoute l'élue. Une indignation légitime qui intervient deux jours après la révélation d'une autre vidéo amateur choquante, montrant un commando armé de fusils d'assaut semer la panique dans la cité de La Busserine (4e arrondissement).