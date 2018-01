Vol à main armée au Ritz : un préjudice de plus de 4 millions d'euros

Gros casse dans le quartier de la place Vendôme, à Paris, en fin de journée. Ce mercredi 10 janvier, vers 18h30, plusieurs individus ont fait irruption au Ritz, fameux hôtel de luxe, avant de commettre un vol à main armée. Selon la préfecture de police de Paris, contactée par LCI, trois individus ont d'ores et déjà été interpellés, et deux sont toujours en fuite. Par ailleurs, l'un serait parti à pieds, tandis que le second aurait percuté un passant dans sa fuite en moto.





De sources concordantes, le braquage n'a pas fait de blessé, bien que les individus, entrés par la rue Cambon, ont cassé une vitre à la hache. D'après les premières constatations, des bijoux ont été volés dans une vitrine. Une première estimation du préjudice se chiffre à 4 millions d'euros. L'enquête, en cours, a été confiée à la brigade de répression du banditisme (BRB).