Vol d'or en Suisse : six preneurs d'otages activement recherchés en France

La famille séquestrée reste très choquée mais est saine et sauve. Ce samedi, au lendemain de la prise d'otage et du vol d'or survenus en Suisse à La Chaux-de-Fonds, à la limite de la frontière française, six individus étaient toujours recherchés par les forces de l'ordre.





Selon les éléments donnés vendredi dans la journée du 12 janvier par la police neufchateloise, ces "six individus ont pris en otage une famille de La Chaux-de-Fonds". Elle ajoute : "Ils ont ensuite forcé le père de famille, lequel est directeur de l’entreprise Cendror, à se rendre dans les locaux de la société, afin de récupérer une certaine quantité d’or. L’homme a ensuite rejoint sous la contrainte les auteurs qui retenaient en otage sa famille. Ils ont ensuite emmené cette dernière avec eux

dans les côtes de Biaufond où ils ont été abandonnés".





Les otages étaient au nombre de trois : le directeur et son épouse ainsi qu'un "enfant d'une dizaine d'années", a précisé Pierre-Louis Rochaix, porte-parole de la police neuchâteloise, selon lequel ils n'ont pas subi de "violence physique".