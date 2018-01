Vol de bijoux au Ritz : la reconstitution du casse en 3D

Près de 24h après les faits, on en sait un peu sur le casse de l'hôtel du Ritz. La totalité du butin de "plus de 4 millions d'euros" de bijoux volés lors du braquage au Ritz à Paris mercredi a été retrouvée d'après les enquêteurs. Trois des cinq braqueurs présumés ont été interpellés, deux étaient toujours dans la nature ce jeudi en début de soirée. L'un d'eux, dans sa fuite, a perdu une sacoche contenant des bijoux, des montres et une bague de grande valeur.