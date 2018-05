"Vous êtes formidables", "La tête et les jambes", "Le magazine de l'objet"... Tout ce qui nous ramène à Pierre Bellemare.

Pierre Bellemare, un grand nom de la radio et de la télévision, est décédé samedi dernier à 88 ans. Surtout connu pour son émission "Vous êtes formidables" sur Europe 1, il était à la fois un inventeur des médias, un conteur formidable, père du télé-achat un comédien hors-pair. En 1974, lors de l'élection présidentielle, un sondage a été accordé à Pierre Bellemare entre 50 et 55% des suffrages, ce qui lui a valu le commentaire de l'époque : "La France et Pierre Bellemare ne font qu'un". Zoom sur son histoire en images.



