Meurtre d'Angélique : "Nos cœurs sont brisés", déclare bouleversée la grande sœur de l'adolescente

Ce 1er mai, des centaines de personnes ont marché dans les rues de Wambrechies, cette ville du Nord où vivait Angélique, violée et tuée par un homme qu’elle connaissait et déjà condamné pour viol vingt ans plus tôt. En tête du cortège, la famille de la collégienne tenait une banderole sur laquelle était écrit : “Pour Angélique” à côté de la photo de l’adolescente de 13 ans.





La marche blanche s'est terminée devant les grilles du jardin public où a été aperçue pour la dernière fois Angélique, transformées depuis que le corps de la jeune fille a été retrouvée dans une forêt voisine, en mémorial. C’est là qu'Anaïs, la grande soeur âgée de 21 ans de la victime, a pris la parole, au nom de sa famille : "Nous voulons remercier ce petit bonhomme qui a permis d’identifier l’agresseur. Malgré tes 10 ans, tu es un grand homme plein de courage. (...) La colère va nous permettre de lutter jusqu’au bout, pour toi, notre fille, ma soeur. Gardons en mémoire ce sourire, cette insouciance. Que de là où elle est, elle nous apporte la force de continuer."