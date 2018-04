Mort d'Angélique : le profil de son meurtrier présumé

En garde à vue, ce quadragénaire, père de deux enfants (l'un d'entre eux fréquente la même école que la victime), passe rapidement aux aveux : il reconnaît avoir approché Angélique et l’avoir emmenée chez lui. C’est là, dans le quartier de l'Agrippin où, selon lui, il a tenté d'abuser sexuellement d'elle. L'adolescente lui aurait alors opposé "une vive résistance" selon ses termes et il l’aurait étranglée avant d’emporter le corps et de l’abandonner dans la forêt de Quesnoy-sur-Deûle, une commune voisine située à 6 km de là.





Selon Michel Sas, l'adjoint au maire de Wambrechies interrogé par LCI, le suspect avait pendant un temps habité la même résidence que la famille d'Angélique. "Ce monsieur était investi dans la vie de la commune et notamment des écoles que fréquentaient ses enfants", explique Michel Sas, encore sous le choc.