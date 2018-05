Wambrechies : une marche blanche organisée en mémoire d'Angélique

Une marche blanche a été organisée ce mardi 1er mai, en mémoire d'Angélique. Cette jeune fille de treize ans a été retrouvée assassinée, le 29 avril, près de Lille. Plusieurs centaines de personnes ont défilé silencieusement dans les rues de Wambrechies, aux côtés des parents et des proches de l'adolescente.



