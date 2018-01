Yonne : deux personnes sont mortes dans une collision entre une voiture et un TER à Jonches

Un TER est entré en collision avec une voiture qui était immobilisée sur les voies du passage à niveau de la commune de Jonches, dans l'Yonne. Les deux occupants du véhicule ont été tués sur le coup. À noter que ce passage à niveau fait partie des plus dangereux de France. Il doit être supprimé depuis 2010.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.