Yvelines : l'ado de 15 ans soupçonné d'avoir tué sa sœur à cause d'un ordinateur mis en examen

Selon une source policière citée par l'AFP, il a rapidement été établi que le petit frère de 15 ans avait porté un coup de couteau à sa soeur sous le coup de la colère et sous les yeux de leur père. Le jeune homme a aussitôt été interpellé et placé en garde à vue. L'arme du crime a également été saisie.





Ce jeudi dans un communiqué, le procureur de la République de Versailles confirme que "l'origine de ces faits semble une dispute entre le frère et la sœur à propos d'un ordinateur", et indique que "l'autopsie médico légale pratiquée le 28 decembre a confirmé l'existence d'une plaie intercostale qui a perforé le cœur et provoqué une importante hémorragie et le décès". Il annonce qu'à l'issue de sa garde à vue, l'adolescent a été mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire.