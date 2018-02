Yvelines : un mari condamné à dix ans pour le meurtre de sa femme qu'il accusait de violences

Marc C, ancien pompier de 56 ans, a été condamné vendredi soir à une peine de dix ans de réclusion criminelle par la cour d'assises des Yvelines. Cet homme était jugé pour le meurtre de sa femme Sandrine, à Morainvilliers (Yvelines), dans la nuit du 10 au 11 juillet 2012, de dix balles tirées dans la tête et dans le coeur, dont sept à bout touchant, avec un revolver de calibre 22 long riffle à un coup.





Selon Le Parisien, qui relate cette affaire, le procureur avait requis douze ans de prison. C'est la voisine du couple qui, l'après-midi du 11 juillet 2012, avait appelé les gendarmes. L'individu, ivre et armé, s'était retranché dans sa maison. A l'arrivée des gendarmes, il s'était rendu et avait indiqué que le corps de sa femme se trouvait sur la terrasse. Ce dernier gisait sous une table de jardin, ficelé et recouvert d'un drap et d'une bâche.