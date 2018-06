Yvette Horner est morte à l'âge de 95 ans

La reine du bal est décédée lundi à 95 ans. Poussée par sa mère, Yvette Horner a arrêté le piano à 11 ans pour se consacrer à l'accordéon, instrument emblématique de notre pays à l'étranger. Elle a notamment donné son premier concert à 25 ans et a participé au Tour de France de 1952 à 1963 pendant lequel, elle a construit sa légende et a conquis le cœur des Français. Elle s'est également renouvelée aux côtés de personnalités comme Jean-Paul Gaultier et Julien Doré. En 70 ans de carrière, "Vevette" comptait 2 000 concerts, 150 disques et 30 millions d'albums vendus.



Ce mardi 12 juin 2018, Bintily Diallo, dans sa chronique "Vos sorties", nous parle du décès d'Yvette Horner. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 12/06/2018 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.