Quels sont les secrets de la longévité d'un mariage ?

Nous sommes allés à la rencontre de trois couples qui viennent de fêter leurs noces d’or : 50 ans de mariage ! Tous s’accordent sur un point : la vie commune n’a rien d’un long fleuve tranquille : il s’agit plutôt d’une succession d’épreuves à surmonter. Et de disputes, il est vrai.... D'ailleurs, à ce propos, "99% des disputes, c’était pour les enfants", nous révèle Pierre. Comment les surmonter ? Tous s'accordent à dire qu'il faut faire de ces querelles… une force ! Facile à dire sur le papier... Mais dans la réalité, comment on fait ? Là encore, tous nos couples l'admettent : il faut que l'un des deux partenaires soit plus prompt aux concessions. "Il faut qu’il y en ait un des deux qui soit plus souple que l’autre", reconnaît ainsi Ginette. Et pour nos trois couples, ce sont les hommes qui ont accepté ce rôle ! "Il faut s’incliner, dire oui à tout !" s’amuse Daniel.