3 bonnes raisons pour ne PLUS utiliser son portable lors des repas en famille

Pour 51% des personnes interrogées par Kantar, les écrans à table nous empêche d'apprécier ce que nous mangeons. Une réalité observée par Sophie Deram : "Quand on est avec son portable ou sur une tablette, on n'est pas présent à table. Que ce soit avec son entourage mais aussi avec son assiette, puisqu'on ne fait même plus attention à ce qu'on mange, ni à la quantité que l'on ingurgite".





A ce sujet, la nutritionniste, qui travaille notamment sur le "manger inconscient", avance une étude qui vient d'être publiée au Brésil. "Elle a montré que lorsqu'on déjeune ou dîne en regardant un écran, on mange davantage sans s'en rendre compte. Si c'est quelque chose de récréatif, on va manger entre 10 et 15% de plus, et si on lit ou on fait quelque chose qui nous demande plus d'attention, on va manger jusqu'à 20% de plus !", dévoile-t-elle, tout en ne se voulant pas trop alarmiste : "Manger plus à un repas, c'est pas ça qui fait grossir, mais si c'est à tous les repas, alors là vous prenez le risque de vous déconnecter de votre appétit".





Et Albert Moukheiber de surenchérir : "Si vous avez un enfant qui ne veut pas manger, vous le mettez devant un écran et il va ouvrir sa bouche comme un robot. Pour les adultes c'est pareil, devant un écran on n'est moins conscient de ce que l'on mange. Résultat, on a moins d'attention pour ses sensations de satiété. Sans compter, l'influence des réseaux sociaux "qui sont de véritables fabriques de troubles du comportement alimentaire", admet Sophie Deram. "Le manger propre, le manger sain, vouloir prendre en photo son repas pour pouvoir montrer aux autres qu'on mange parfaitement, cette espèce de conscience tyrannique de ce qu'il faut manger, de ce qu'on doit manger ou pas, aboutit souvent à une forte culpabilité. Et quand on expédie l'acte de manger avec de la culpabilité, et bien on mange plus. On rentre dans la pensée : 'foutu pour foutu'".