4 jours de congés pour un mariage contre 3 pour le décès du conjoint : la France manque-t-elle de générosité face au deuil ?

En attendant, cette polémique suscite l'incompréhension des associations accompagnant les familles endeuillées, qui estiment qu'une telle mesure d'humanité aurait dû être à l'abri de toute querelle partisane. Contacté par LCI, le sénateur de Saône-et-Loire Jérome Durain, rapporteur en 2015 d'une proposition de loi qui a porté à cinq jours la durée du congé en cas de mort d'un enfant et à trois jours celle pour le décès du conjoint, contre les deux qui étaient auparavant accordés face à ces drames, se montre mois surpris. Il constate que ce débat revient à intervalles réguliers, tel un vieux serpent de mer : "Déjà, en 2011, lorsque la députée Michèle Delaunay avait une première fois tenté d'allonger les congés exceptionnels accordés aux salariés lors du décès d'un proche, sa proposition de loi avait été retoquée au Sénat car on refusait d'en accorder le bénéfice aux conjoints non mariés".

"Ce qui me paraît important, indépendamment des vicissitudes du parcours législatif du nouveau texte, poursuit-il, c'est quand même la question de fond que tout cela soulève : on est plus généreux en cas d'événements heureux et le plus souvent prévisibles, mariage ou paternité par exemple, que face à la souffrance, la brutalité et l'irruption du drame dans une famille. Ainsi, tout salarié bénéficie de quatre jours d'absence pour son mariage, contre trois pour le décès de son conjoint, de ses parents, ou de ses frères et sœurs !".

De la même manière, le député centriste Guy Bricout, qui a porté le texte retoqué par l'Assemblée, a expliqué que c'est au regard du nombre de jours de congé accordés aux jeunes papas qu'il a voulu fixé à 12 ceux pour le deuil d'un enfant : "Le Code du travail accorde 11 jours de congé paternité, il ne me paraît pas normal que cette durée soit plus courte quand on a perdu un enfant", avait-il souligné en défendant sa proposition.