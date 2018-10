Les Françaises et leur grossesse : 75% des femmes ont besoin d'aide face au stress

Autre enseignement de ce sondage Opinionway, les femmes attendent également de l'aide de leurs proches. Elles sont 75% à avoir besoin d'aide face au stress. Car dans les faits, elles continuent d’assurer la majeure partie des tâches domestiques et familiales en plus de leurs nouvelles prérogatives. Conséquence : la charge mentale sévit très fréquemment pendant la grossesse. Ainsi, 77% des Françaises demandent l’aide de leur conjoints pour les tâches ménagères durant cette période, 74% pour la gestion des nuits après l’accouchement ou encore 61% pour les courses alimentaires.





Dernier constat : l’épanouissement et le bien-être personnel sont au coeur des préoccupations des (futures) mères. De plus en plus, celles-ci affirment vouloir prendre soin d’elles pendant et après la grossesse. 66% des femmes veulent privilégier les aliments bio. Loisirs et plaisirs doivent aussi accompagner la gestation, à la fois pour leur santé… et pour celui du nourrisson. Ainsi, 53% des 25-34 ans (55% des 18-24 ans) déclarent avoir besoin d’équipement pour se divertir dans la chambre de la maternité et 48% (51% des 18-24 ans) veulent une connexion Wifi !





Par ailleurs, les femmes sont également attentives aux conditions d'accueil de leur maternité, pour elles mêmes (94%), pour le conjoint (86%), et les proches (77%) et par l'aménagement des espaces d'accueil (69%). Les services proposés sont tout aussi importants pour elles : la nourriture (80%), la diversité des ateliers pour maman et pour bébé (61%), et avoir une chambre individuelle (90%).